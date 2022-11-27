أستاذ أوبئة يتوقع زيادة إصابات كورونا في الشرق الأوسط

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا لن ينتهي من العالم، مؤكدًا أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية خصوصًا في فصل الشتاء.

أضاف عنان خلال، مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج «مصر جديدة» المُذاع على قناة «Etc» الأحد: «أنصح أي مواطن لم يحصل على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا بالحصول عليها»، موضحًا أن العالم يواجه حاليًا النسخة الأضعف من متحور أوميكرون.

وأشار إلى أن معظم الدول العربية تتمتع بمستويات تحصين ضد الفيروس التاجي تصل إلى 100%، متوقعًا ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في منطقة الشرق الأوسط قريبًا.

وتابع «هناك أكثر من 2 مليون و400 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع فقط على مستوى العالم بينما أصيب أكثر من 31 ألف حالة في الصين دون المصاحبة لوفيات بالفيروس، في حين كان هناك حوالي 7800 حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ 7 أيام الأخيرة فقط»، منوها بأن الأرقام أصبحت قريبة من أرقام الإصابات لفصل الشتاء الماضي.

واستكمل: «الصين شهدت أخيرًا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ ظهوره، إلا أن معدلات الوفيات لا تزال قريبة من الصفر»، مشيرًا إلى أن الصين خلال تعاملها مع كورونا، تلجأ إلى الإغلاق الكلي في حالة زيادة أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالمرض، خاصة وأنها شهدت احتجاجات في مناطق متفرقة، اعتراضًا على إجراءات الإغلاق الأخيرة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.