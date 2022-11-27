الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة حول الترويج للسياحة المصرية أثناء كأس العالم

النائبة نشوى الشريف
النائبة نشوى الشريف
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تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة إلى وزير السياحة و الآثار حول الترويج للسياحة المصرية اثناء كأس العالم.

وقالت: بعد انطلاق كأس العالم هذا الحدث العالمي والذي يجب علينا ان نستفيد منه من حيث تواجد عدد كبير من المشجعين من مختلف الجنسيات فيجب وضع خطة حملات ترويجية للمقصد المصري في مختلف الأسواق السياحية بحيث يكون هناك حملة ترويجية أثناء انعقاد مباريات كأس العالم في السوق العربي مع شركات الطيران أو منظمي الرحلات أثناء هذه الفترة باستخدام مختلف الوسائل الدعائية.

وأضافت: البطولة ستشهد حضور عدد كبير من المشجعين من مختلف الجنسيات ومن بعض الدول التى لايوجد معها خطوط طيران مباشرةً مثل دول أمريكا اللاتينية وهو ما يعد فرصة لجذب هؤلاء المشجعين لزيارة مصر خلال فترة البطولة وتقديم كافة التيسييرات والتسهيلات لشركات الطيران ودعم التخفيضات الممنوحة لتقديم الخدمات الأرضية في المطارات.

وأكدت: لم يتم الإعلان  عن خطة دعائية متكاملة لاستغلال هذا الحدث العالمي ولا عن زيادة التيسييرات والتسهيلات لشركات الطيران لتقديم كافة الخدمات.

الاسواق السياحية الترويج للسياحة المصرية الترويج للسياحة النائبة نشوي الشريف وزير السياحة و الآثار كأس العالم

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