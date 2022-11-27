لا يفوتك هذا المساء| النيابة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود.. ومدبولي يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة عدد من الملفات

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصد «الدستور» موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة الفتاة علياء عامر إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث بإيتاي البارود، ولم تقطع بعد التحقيقات بوجود أي شبهة جنائية في وفاتها.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالواقعة ليلة أمس، فانتقلت لمعاينة مسرح الواقعة، وشاهدت تسجيلات آلات المراقبة بمحيطه فتبينت منها لحظة سقوط المتوفاة، وناظرت جثمانها وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه.

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الصف الثالث الإعدادي.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

فور الاعلان عن بدء تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وفقا لما اعلنت عنه الوزارة في بيان رسمي لها.

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رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة عدد من الملفات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة عدد من الملفات، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي.

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8 ديسمبر.. محمد حماقى يُحيى حفلًا غنائيًا بالسعودية

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهوره بالمملكة العربية السعودية، وذلك في يوم 8 ديسمبر من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يقام حفل محمد حماقي بالسعودية على خشبة مسرح أبوبكر سالم بمدينة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا بالسعودية.

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