الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصف الثالث الإعدادي.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

التربية والتعليم
التربية والتعليم
ads

فور الاعلان عن بدء تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وفقا لما اعلنت عنه الوزارة في بيان رسمي لها.

 

رسوم امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

وقالت الوزارة إن رسوم امتحانات الشهادة الاعدادية تبلغ 158 جنيها، يتم تسديدها عبر منافذ البريد أو فوري بشرط تسديد المصروفات الدراسية.

 

اخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 

ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم يستمر فتح باب تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023 تمهيدا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023 على مدار 26 يوما بداية من 27 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر 2022، وعلى أولياء أمور وطلاب الشهادة الاعدادية الإسراع في تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على الطلاب إنشاء وتفعيل البريد من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.

وأشارت الوزارة في خطاب للمديريات إلى ضرورة التنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية فى المدارس بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بعد التأكد من صحة البيانات على قاعدة البيانات وخاصة الصورة الشخصية للطالب.

 

اقرأ ايضا

كل ما تريد معرفته عن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى إلكترونيا

 

ويتم تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا .

آخر أخبار امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023.. الجدول والمواعيد

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادى

تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب

ويمكن لمن يريد إنشاء الحساب المدرسي الموحد، على منصة أوفيس قبل تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي، أن يقوم طالب 3 إعدادي بالدخول على الرابط الآتي: office365.emis.gov.eg، لبدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية، ويتبع الخطوات التالية:

-أن يقوم الشخص باختيار الحساب المدرسي الموحد للطالب أو المعلم حسب المستعلم من هنا office365.emis.gov.eg.

-يقوم باختيار إنشاء بريد إلكتروني.

-يكتب الطالب الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

-ثم تظهر كافة بيانات الطالب للتأكد منها قبل إنشاء الحساب.

-ويقوم الفرد بالضغط على أيقونة Office .com.

-وعندما تظهر كلمة Microsoft يكتب الحساب الذي تم تفعيله.

-ثم الضغط على sign in.

-ثم يقوم الفرد بإدخال الحساب الجديد عبر office 365.emis.gov.eg عن طريق كتابة كود الطالب.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية موقع وزاره التربيه والتعليم رسوم امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023 امتحانات الفصل الدراسي الأول تفعيل الحساب المدرسي الموحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

الصف الثالث الإعدادي.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«مليونا جنيه غرامة العروض الوهمية».. انتهاء تخفيضات الجمعة البيضاء غدًا

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

بروتوكول تعاون بين شركة «دل تكنولوجيز» ومركز أسوان للقلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

لواء.حمدى البطران

تهميش الثقافة

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»