الصف الثالث الإعدادي.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

فور الاعلان عن بدء تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وفقا لما اعلنت عنه الوزارة في بيان رسمي لها.

رسوم امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

وقالت الوزارة إن رسوم امتحانات الشهادة الاعدادية تبلغ 158 جنيها، يتم تسديدها عبر منافذ البريد أو فوري بشرط تسديد المصروفات الدراسية.

اخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023

ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم يستمر فتح باب تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023 تمهيدا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023 على مدار 26 يوما بداية من 27 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر 2022، وعلى أولياء أمور وطلاب الشهادة الاعدادية الإسراع في تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على الطلاب إنشاء وتفعيل البريد من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.

وأشارت الوزارة في خطاب للمديريات إلى ضرورة التنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية فى المدارس بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بعد التأكد من صحة البيانات على قاعدة البيانات وخاصة الصورة الشخصية للطالب.

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ويتم تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا .

تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب

ويمكن لمن يريد إنشاء الحساب المدرسي الموحد، على منصة أوفيس قبل تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي، أن يقوم طالب 3 إعدادي بالدخول على الرابط الآتي: office365.emis.gov.eg، لبدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية، ويتبع الخطوات التالية:

-أن يقوم الشخص باختيار الحساب المدرسي الموحد للطالب أو المعلم حسب المستعلم من هنا office365.emis.gov.eg.

-يقوم باختيار إنشاء بريد إلكتروني.

-يكتب الطالب الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

-ثم تظهر كافة بيانات الطالب للتأكد منها قبل إنشاء الحساب.

-ويقوم الفرد بالضغط على أيقونة Office .com.

-وعندما تظهر كلمة Microsoft يكتب الحساب الذي تم تفعيله.

-ثم الضغط على sign in.

-ثم يقوم الفرد بإدخال الحساب الجديد عبر office 365.emis.gov.eg عن طريق كتابة كود الطالب.