آخر أخبار امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023.. الجدول والمواعيد

يتساءل بعض أولياء الأمور عن امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023.. الجدول والمواعيد عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب إرسال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيه لكافة مديريات التربية والتعليم بضرورة إنشاء الطلاب لبريد إلكتروني عبر الحساب المدرسي الموحد لملء استمارة دخول امتحانات نصف العام 2022-2023، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

لم تصدر كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جداول لتنظيم سير الامتحانات النهائية للطلاب الشهادة الإعدادية المزمع انعقادها في الفترة من 4 - 26 يناير 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي اعتمدها وزارة التربية والتعليم لطلاب المرحلة الإعدادية وصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في الفصل الدراسي الأول.

ويتم حاليا وضع خطة احترازية بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم لتنظيم سير الامتحانات لضمان سلامة الطلاب أثناء الامتحانات داخل اللجان في ظل انتشار أوبئة عالمية نتيجة الاختلافات المناخية في كافة دول العالم كان أولها جائحة كورونا COVID - 19 التي انتشرت في 2022.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال البيانات بهذه الخطوات الإلكترونية :-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا) .

تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة السر.

تحديد استمارة 3 إعدادي.

إدخال بيانات الطالب الشخصية بدقة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ ومكان الميلاد، بيانات ولي الأمر المسؤل عن الطالب،…).

تدوين بيانات المدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها الطالب.

إدخال بيانات المراحل التعليمية السابقة.

تحميل الأوراق المطلوبة للتسجيل الاستمارة.

الضغط على كلمة حفظ.

أوراق استمارة الشهادة الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023.. الجدول والمواعيد والأوراق المطلوبة للاستمارة الامتحانات محور تساؤلات أولياء الأمور حاليا و التي تتلخص فيما يلي:-

صور شخصية للطالب.

إيصال سداد المصروفات المدرسية قيمتها 205 جنيه.

إيصال رسوم الامتحانات وقيمتها 158 جنيه.

شهادة الميلاد للطالب كمبيوتر.

طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

استمارة التقديم الإلكترونية التي سيتم طباعتها وتسلم للمدرسة بتوقيع ولي الأمر.

اقرأ أيضا

كيفية إنشاء الحساب المدرسي 365