8 ديسمبر.. محمد حماقى يُحيى حفلًا غنائيًا بالسعودية

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهوره بالمملكة العربية السعودية، وذلك في يوم 8 ديسمبر من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يقام حفل محمد حماقي بالسعودية على خشبة مسرح أبوبكر سالم بمدينة الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا بالسعودية.

ويقدم حماقي خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته، أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، و"لا ملامة"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال محمد حماقي الغنائية

كان حماقي طرح منذ فترة آخر أعماله الغنائية بعنوان "قلبي حبك جدًا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حماقي في أغنية "قلبي حبك جدًا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية «قلبي حبك جدًا»

قلبي حبك جدًا

أنا قلبي قلبي قلبي داب وأنت أنت مين

غير كل الناس إيش جاب لجاب ‏قول لي جيت منين

‏يا قمر وطالع في المكان‏ خد عينيا لما بان

‏كان فينك بقى من زمان فين فين فين

كما طرح حماقي مؤخرًا أغنية بعنوان "أدرينالين"، التي حققت نسبة استماعها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، 17 مليون مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها.

وتعاون حماقي في أغنية «أدرينالين» مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، ومهندس الصوت أحمد جودة، وعازف الجيتار مصطفى أصلان، وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست، وعازف الدرامز خالد ماندو، وعازف المزمار محمود شاهي، وعازف الأوكورديون وائل النجار.