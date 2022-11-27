ارتفاع جديد لعيار 21 و18.. أسعار الذهب اليوم الأحد

ارتفاعات جديدة سجلتها أسعار الذهب اليوم الأحد، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1450 جنيها، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1243 جنيها وهي أسعار قياسية لم يسجلها الذهب من قبل في مصر.

وبدأت مصر في تسجيل ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب مع بداية شهر نوفمبر الجاري بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف ما دفع جميع العملات إلى تسجيل ارتفاعات قياسية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الأحد .

سعر الذهب اليوم

العيار بيع شراء الذهب عيار 24 بيع 1,646 جنيه شراء 1,657 جنيه الذهب عيار 22 بيع 1,509 جنيه شراء 1,519 جنيه الذهب عيار 21 بيع 1,440 جنيه شراء 1,450 جنيه الذهب عيار 18 بيع 1,234 جنيه شراء 1,243 جنيه الذهب عيار 14 بيع 960 جنيه شراء 967 جنيه الذهب عيار 12 بيع 823 جنيه شراء 829 جنيه الذهب الاونصة بيع 51,182 جنيه شراء 51,537 جنيه سعر الجنيه الذهب بيع 11,520 جنيه شراء 11,600 جنيه سعر كيلوالذهب بيع 1,645,714 جنيه شراء 1,657,143 جنيه

وأرجع إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أسباب الارتفاعات المبالغ فيها في سعر الذهب في مصر الذي يسجل ارتفاعات قياسية لم يسجلها من قبل إلى انخفاض المعروض من الذهب والذي لا يستطيع مواكبة الطلب في مصر رغم أن الطلب متوسط، وهذا ما سبب ارتفاع الأسعار.

وتابع في تصريحات صحفية أن انخفاض المعروض من الذهب يأتي بسبب استغلال المواطنين لارتفاع أسعار الذهب ليقوموا ببيع ما يملكونه ولذلك يحدث شح في المعروض، في الوقت المتوقف فيه استيراد الذهب في الوقت الحالي.

سعر الذهب في سوق المال