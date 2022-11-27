الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد لعيار 21 و18.. أسعار الذهب اليوم الأحد

الذهب
الذهب
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ارتفاعات جديدة سجلتها أسعار الذهب اليوم الأحد، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1450 جنيها، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1243 جنيها وهي أسعار قياسية لم يسجلها الذهب من قبل في مصر.

وبدأت مصر في تسجيل ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب مع بداية شهر نوفمبر الجاري بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف ما دفع جميع العملات إلى تسجيل ارتفاعات قياسية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الأحد .

سعر الذهب اليوم 

 العيار بيع شراء 
الذهب عيار 24بيع 1,646   جنيهشراء 1,657 جنيه
الذهب عيار 22بيع 1,509 جنيهشراء 1,519 جنيه
الذهب عيار 21بيع 1,440 جنيهشراء 1,450 جنيه
الذهب عيار 18بيع 1,234 جنيهشراء 1,243 جنيه
الذهب عيار 14بيع 960 جنيهشراء 967 جنيه
الذهب عيار 12بيع 823 جنيهشراء 829 جنيه
الذهب الاونصةبيع 51,182 جنيهشراء 51,537 جنيه
سعر الجنيه الذهببيع 11,520 جنيهشراء 11,600 جنيه
سعر كيلوالذهب بيع 1,645,714 جنيهشراء 1,657,143 جنيه

 

 

وأرجع إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أسباب الارتفاعات المبالغ فيها في سعر الذهب في مصر الذي يسجل ارتفاعات قياسية لم يسجلها من قبل إلى انخفاض المعروض من الذهب والذي لا يستطيع مواكبة الطلب في مصر رغم أن الطلب متوسط، وهذا ما سبب ارتفاع الأسعار.

سعر الدولار اليوم الأحد 27 /11 /2022 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 فى البنوك المصرية

وتابع في تصريحات صحفية أن انخفاض المعروض من الذهب يأتي بسبب استغلال المواطنين لارتفاع أسعار الذهب ليقوموا ببيع ما يملكونه ولذلك يحدث شح في المعروض، في الوقت المتوقف فيه استيراد الذهب في الوقت الحالي.

سعر الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,386 جنيه$56.47
سعر الذهب عيار 221,270 جنيه$51.77
اسعار الذهب عيار 211,212 جنيه$49.41
اسعار الذهب عيار 181,039 جنيه$42.36
سعر الذهب عيار 14808.22 جنيه$32.94
سعر الذهب عيار 12692.75 جنيه$28.24
سعر الذهب عيار 9519.57 جنيه$21.18
اسعار أوقية الذهب43,089 جنيه$1,756
اسعار جنيه الذهب9,699 جنيه$395.32
اسعار كيلو الذهب1,385,504 جنيه$56,473

 

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شعبة الذهب: 159 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال أسبوع

الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 جنية الذهب كيلوالذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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