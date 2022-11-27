الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 27 /11 /2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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مع بدء التعاملات الصباحية سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بمبلغ 7 قروش في جميع البنوك العاملة بمصر على مدار الأسبوع الماضي، ويزداد التساؤل لمعرفة سعر الدولار اليوم الأحد 27 /11 /2022 في البنوك المصرية عبر محرك "جوجل".

 

سعر الدولار اليوم الأحد 27 /11 /2022 في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 27 /11 /2022 مقابل الجنيه اليوم ببنك الاستثمار العربي مبلغ 24.56 جنيها للشراء وقيمة 24.58 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد 27 /11 /2022  مقابل الجنيه اليوم  ببنك المشرق مبلغ 24.54 جنيه للشراء وقيمة 24.59 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل سعر الجنيه اليوم الأحد 27 /11 /2022  في مصرف أبوظبي الإسلامي مبلغ 24.53 جنيه للشراء وقيمة 24.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في بنكَي (الكويت الوطني، ميد بنك) نحو 24.53 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد فى بنكَي (الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي) نحو 24.53 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الأحد 27 /11 /2022 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنك المركزي 24.52 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع مرتفعا 6 قروش مقارنة ببداية تعاملات الأسبوع الأحد الماضي.

بريق الذهب يخفت مع ارتفاع الدولار لكنه يوشك على ارتفاع أسبوعى متواضع

 

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك التجاري الدولي CIB نحو 24.52 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم فى بنك الإسكندرية 24.51 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم فى بنك HSBC نحو 24.49 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الأحد 27 /11/ 2022 أمام سعر الجنيه  فى بنكَي (مصر والأهلي) مبلغ 24.48 جنيه للشراء وقيمة 24.53 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 27 /11 /2022 

ووصلت أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه اليوم الأحد 27 /11 /2022  في بنوك (بنك قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، بنك بلوم، التنمية الصناعية، بنك أبوظبي التجاري، بنك المصرف المتحد، بنك كريدي أجريكول، قطر الوطني، بنك العقارى المصري العربي، بنك المصرف العربي الدولي) نحو مبلغ 24.48 جنيه للشراء وقيمة 24.58 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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