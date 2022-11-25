الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريق الذهب يخفت مع ارتفاع الدولار لكنه يوشك على ارتفاع أسبوعي متواضع

الذهب
الذهب
ads

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع استعادة الدولار لمسار الصعود لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من المركزي الأمريكي وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1751.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1201 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى في أسبوع وصل له في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الذهب 0.1 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع.

لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفعت 0.4 في المئة إلى 1752.10 دولار.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج. لكن العملة الأمريكية في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية.

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق لدى أواندا إن محضر اجتماع المركزي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني منح الذهب على الأرجح دفعة للصعود وإذا مهدت بيانات أخرى الطريق ستكون تلك الدفعة قد مكنت الذهب من صعود آخر.

وأضاف أن الذهب استقر فيما يبدو في نطاق يتحرك فيه مؤخرا بين 1730 و1780 دولارا.

وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني يوم الأربعاء أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في المركزي الأمريكي اتفقت على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 21.28 دولار لكنها ارتفعت 1.8 بالمئة في الأسبوع. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 981.01 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة مسجلا 1857.24 دولار وفي طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية.

أسعار الذهب سعر الفائدة الذهب المعدن الأصفر الاونصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

القبض على منة شلبى فى مطار القاهرة بتهمة حيازة مخدرات

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

15 مصابا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

إيران ترفض قرار الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولى حول قمع الاحتجاجات

السيدة انتصار السيسى: مصر تمضى بثبات نحو تمكین المرأة كشریك أساسى فى بناء الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تلغى 200 تصريح عمل فى غزة بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير