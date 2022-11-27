سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 فى البنوك المصرية

شهدت أسعار الريال السعودي، في بداية التعاملات حالة من الاستقرار مقابل سعر الجنيه المصري، صباح اليوم الأحد، والذي سيوافق أول أيام العمل الرسمية للبنوك المصرية في الأسبوع، ويزداد التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية عبر جوجل.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية

وتعرض "الدستور" سعر الريال السعودي في جميع البنوك المصرية، طبقا لآخر تحديث وارد من خلال شاشات عرض أسعار العملات في كافة البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

سجل الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في البنك المركزي المصري نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في البنك التجاري الدولي نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في بنك مصر

سجل الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في بنك مصر نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في بنك البركة الإسلامي

سجل الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في بنك البركة الإسلامي نحو قيمة 6.50 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 فى بنك قناة السويس نحو مبلغ 6.51 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في البنك الأهلي المصري نحو قيمة 6.51 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

سجل الريال السعودي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في بنك الإسكندرية نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.