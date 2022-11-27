الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة الذهب: 159 جنيها ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

الذهب
الذهب
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 قال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت 159 جنيهًا، وبنسبة بلغت 12.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالأسواق العالمية بقيمة 4 دولارات، وبنسبة 0.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، وصدور بيانات محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي السابق، لتعزز من توقعات المجلس بخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

 وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 1291 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1450 جنيهًا، كأعلى مستوى له في تاريخ مصر، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1750 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1754 دولارًا، لافتا أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1657 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1243 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 967 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 11600 جنيهًا.

لفت مغربي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن إلى أن أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات في تعاملات أمس السبت، في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1445 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1450 جنيهًا.

ونوه عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ، إلى وجود تلاعب في أسعار الذهب المعلنة بالأسواق المحلية، حيث يرتفع السعر المحلي عن السعر العالمي بنحو 274 جنيهًا، تحت وهم العرض والطلب، في ظل تراجع كبير للمبيعات حتى مبيعات السبائك والجنيهات، مشيرا إلى ضرورة توخي المواطنين الحذر في عمليات الشراء، لوجود مبالغة كبيرة في أسعار الذهب، نتيجة عمليات التلاعب.

ارات اختتم ارتفاع أسعار ا اجتماع الفيدرالي الأمريكي

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