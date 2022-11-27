الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل كندا أمام كرواتيا فى كأس العالم 2022.. ديفيز فى الهجوم

منتخب كندا
منتخب كندا
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كشف الإنجليزي جون هيردمان، المدير الفني لـ كندا، عن تشكيل فريقه لمواجهة كرواتيا، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم “ قطر 2022”.

موعد مباراة كندا وكرواتيا في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة كندا وكرواتيا في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX HD 1.

تشكيل كندا أمام كرواتيا في كأس العالم

أما عن تشكيل كندا أمام كرواتيا في كأس العالم فضم كلا من:

في حراسة المرمى: ميلان بوريان

خط الدفاع: أتيبا هوتشينسون – أليستاير جونستون – كمال ميلر – ستيفن فيتوريا

خط الوسط: ريتشي لاريا – سايل لارين – ستيفن أوستاكيو

خط الهجوم: جوناثان ديفيد - ألفونسو ديفيز - تاجون بوكان

تشكيل كرواتيا أمام كندا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل كرواتيا أمام كندا في كأس العالم 2022، فشهد تواجد لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني أساسيًا، حيث جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: دومينيك لوفاكوفيتش

خط الدفاع: ديان لوفرين - بورنا سوسا - جاسكو جفارديول - جوسيب جورانوفيتش

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش

خط الهجوم: أندري كراماريتش - ماركو ليفايا - إيفان بريسيتش

يُذكر أن منتخب كرواتيا تعادل في الجولة الأولى أمام المغرب سلبًا بدون أهداف، فيما خسر المنتخب الكندي أمام بلجيكا بهدف دون مقابل سجله ميشي باتشواي.

يشارك منتخب كندا في بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الوحيدة في نسخة 1986.

كأس العالم 1986 استضافتها المكسيك، وأوقعت القرعة المنتخب الكندي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الاتحاد السوفيتي، وفرنسا، والمجر.

واحتل المنتخب الكندي قاع المجموعة بعد خسارته المباريات الثلاث وبدون نقاط.

اللقب: أوراق القيقب، وهو النبات الموجود على علم كندا.

تصنيف فيفا: 41

أفضل تصنيف: 33 في فبراير 2022

أسوأ تصنيف: 122 في أغسطس وأكتوبر 2014.
أفضل مشاركة في المونديال: المشاركة الوحيدة له في دور المجموعات 1986.

كندا كرواتيا كأس العالم تشكيل كندا ألفونسو ديفيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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