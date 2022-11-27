تشكيل كرواتيا أمام كندا فى كأس العالم 2022.. مودريتش أساسيًا

كشف زلاتكو داليتش، المدير الفني لـ كرواتيا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة كندا، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم “ قطر 2022”.

موعد مباراة كرواتيا وكندا في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة كرواتيا وكندا في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX HD 1.

تشكيل كرواتيا أمام كندا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل كرواتيا أمام كندا في كأس العالم 2022، فشهد تواجد لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني أساسيًا، حيث جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: دومينيك لوفاكوفيتش

خط الدفاع: ديان لوفرين - بورنا سوسا - جاسكو جفارديول - جوسيب جورانوفيتش

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش

خط الهجوم: أندري كراماريتش - ماركو ليفايا - إيفان بريسيتش

يُذكر أن منتخب كرواتيا تعادل في الجولة الأولى أمام المغرب سلبًا بدون أهداف، فيما خسر المنتخب الكندي أمام بلجيكا بهدف دون مقابل سجله ميشي باتشواي.

- يشارك المنتخب الكرواتي للمرة السادسة في تاريخ نهائيات كأس العالم حيث كانت أول مشاركة في نسخة 1998.

- يدربه المدرب الوطني الكرواتي زالتكو داليتش صاحب الـ 56 عامًا منذ 2017 حيث يخوض المونديال الثاني له مع المنتخب بعد أن دخل التاريخ وحقق أفضل مركز لكرواتيا في روسيا بحصده المركز الثاني.

- قائد المنتخب هو لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني وصاحب الـ 37 عامًا وأكثر لاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كرواتيا بـ 154 لقاء والهداف التاريخي الخامس بـ 23 هدفًا.

- لقب المنتخب: فاتريني

- تصنيف "فيفا" لمنتخب كرواتيا: المركز الـ 12

- أفضل مشاركة في مونديال روسيا في النسخة الماضية، بعدما وصل للنهائي أمام منتخب فرنسا وخسر بنتيجة 4-2.

- أبرز اللاعبين: لوكا مودريتش، إيفان بيريسيتش "توتنهام"، بروزوفيتش "إنتر"، كوفاسيتش "تشيلسي"

- قيمة المنتخب التسويقية: 377 مليون يورو

- أغلى لاعب في المنتخب قيمة تسويقية: جوسكو جفارديول مدافع لايبزيج "60 مليون يورو"