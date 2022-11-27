الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبى بين المغرب وبلجيكا وهدف ملغى لـ«حكيم زياش»

المغرب وبلجيكا
المغرب وبلجيكا
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من لقاء المغرب وبلجيكا، في اللقاء المقام بين الفريقين في الثالثة عصرًا، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الثمامة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

الشوط كان سجالًا بين الفريقين ولم تكن هناك فرصة حقيقية لتهديد مرمى الفريقين.

وفي عملية الإحماء خرج ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب من التشكيل الأساسي، للإصابة وشارك بدلًا منه منير المحمدي.

وكان منتخب المغرب المبادر بالخطورة بعدما قام حكيم زياش بعرضية في الدقيقة الأولى، جاءت في يد تيبو كورتوا.

ورد سريعًا ميتشي باتشواي بعدما انفرد بمرمى المحمدي بعد تمريرة رائعة من ثورجان هازارد، لكن تسديدة الأولى تصدى لها حارس المغرب وأبعدها لركلة ركنية في الدقيقة 4.

وشهدت الدقيقة 16 رأسية من أونانا متوسط ميدان بلجيكا، بعد ركنية علت مرمى المحمدي، ثم في الدقيقة 18 تصدى المحمدي بسهولة لتسديدة توماس مونييه.

وعادت المغرب بعد ذلك بهجمتين في الدقيقة 20 بتسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء لزياش علت مرمى كورتوا، ثم أضاع حكيمي فرصة خطيرة بالدقيقة 34 بعدما انفرد من الجبهة اليمنى بمرمى كورتوا لكن سدد كرة فوق مرمى الحارس البلجيكي بعيدًا.

ومن ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة باغت زياش كورتوا، من ركلة حرة مخادعة سكنت شباك حارس ريال مدريد لكن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة لتقنية "الفار" بداعي التسلل.

ويقود يوسف النصيري هجوم منتخب المغرب، في لقاء اليوم، إلى جانب كل من حكيم زياش، وسفيان بوفال، وسليم أملاح.
وجاء تشكيل منتخب المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عزالدين أوناحي.

خط الوسط الهجومي: سليم أملاح، سفيان بوفال، حكيم زياش.

خط الهجوم: يوسف النصيري.

المغرب بلجيكا كأس العالم 2022 زياش حكيم زياش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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