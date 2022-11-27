الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كيشر فولر ينال جائزة رجل مباراة اليابان وكوستاريكا

كيشر فولر
كيشر فولر
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توج كيشر فولر، لاعب المنتخب الكوستاريكي، بجائزة رجل مباراة كوستاريكا واليابان، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد فولر، منتخب كوستاريكا للفوز على اليابان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ملعب "أحمد بن علي"، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لمونديال قطر 2022.

وشارك فولر، طوال التسعين دقيقة، ولمس الكرة 38 مرة. ومرر اللاعب 16 تمريرة صحيحة بدقة 76.2%.

وسدد فولر، كرة واحدة على المرمى، وسجل هدفًا واحدًا، وقام باستخلاص الكرة في أربعة مناسبات.

وكسب مهاجم كوستاريكا، خمسة من أصل عشر صراعات على الكرة مع لاعبي المنتخب الياباني.

الفوز رفع رصيد كوستاريكا إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، بينما وقع المنتخب الياباني في المركز الثاني بفارق الأهداف.

وفي نفس المجموعة التي اشتعلت يلعب منتخب إسبانيا المتصدر مع نظيره ألمانيا المتذيل بدون نقاط في قمة مباريات الجولة الثانية، والتي سيحتضنها ستاد البيت بالخور، في التاسعة مساءً.


الشوط الأول
الشوط الأول شهد استحواذًا متساويًا بين الفريقين، دون تهديد صريح على مرمى، حيث سدد كل فريق تسديدة وحيدة فقط على المرمى.


ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب اليابان مينامينو مهاجم موناكو الفرنسي، بينما يقود الهجوم  أياسي أويدا.


الشوط الثاني
كان المنتخب الياباني الأفضل طوال فتراته لكن نظيره الكوستاريكي خطف الفوز في الدقائق الأخيرة.
في الدقيقة 48 تألق كيلور نافاس لتصدي تسديدة  اندرو، وبالدقيقة 62 علت ركلة حرة من سوما مرمى نافاس.
وكانت لحظة الحسم في الدقيقة 81 عن طريق كيشير فولر، بتسديدة داخل منطقة الجزاء باغتت حارس اليابان.
وفي الدقيقة 87 عاد نافاس وتألق وحرم اليابان من هدف التعادل بعدما تصدى لتسديدة أسانو.

كيشر فولر كوستاريكا اليابان كأس العالم 2022 قطر المانيا اسبانيا

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