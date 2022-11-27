الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى على «فتاة المعادى» لـ30 نوفمبر

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على فتاة وخطفها بمنطقة المعادي، إلى جلسة 30 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومحمد فاروق.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على المجني عليها بالقوة حال تواجدها وحيدة داخل منزلها، بأن وثق يديها جابرا إياها على خلع ملابسها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها دون أمر من الحكام المختصين بأن منعها من الخروج من مسكنها وعذبها بدنيًا بأن أحكم وثاقها وتعدى عليها بالضرب، وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة متهم فتاة وخطفها المعادى المستشار سامي محمود زين الدين

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