الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم تتيح تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022- 2023 اليوم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، منصة التقدم الإلكتروني لامتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية حتى 22 ديسمبر المقبل.

كما أتاحت الوزارة، التقديم باستخدام البريد الإلكتروني للطالب، وطالبت بإلزام الطلاب إنشاء وتفعيل البريد من خلال الحساب المدرسى الموحد للمعلم والطالب.

كما طالبت الوزارة المديريات التعليمية بالتنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية فى المدارس على مستوى الجمهورية بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد التأكد من صحة المسجلة لهم على قاعدة البيانات وخاصة الصورة الشخصية للطالب والتى سيتم طباعتها على الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب، موضحة أنه فى حالة وجود أخطاء فى الصورة يجب على الطالب التوجه إلى الكنترول، كما طالبت بطباعة كشوف 12د بعد انتهاء الطلاب من تسجيل الالكترونى وتسليم الكشوف إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها المدرسة.

التربية والتعليم والتعليم الفني استمارة الشهادة الاعدادية 2022 استمارة التقدم للامتحان إستمارة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2022 الحساب المدرسي الموحد

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