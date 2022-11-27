الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

درجات الحرارة
درجات الحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً، الإثنين، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى (بنسبة حدوث 20%)، وكذلك على السواحل الشمالية الغربية (بنسبة حدوث 30%)، بالإضافة إلى وجود فرصة بنسبة 40% لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأيضا وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة شمال وجنوب الصعيد (بنسبة حدوث 30%).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 22 15
6 أكتوبر 23 15
بنها 22 16
دمنهور 22 15
كفرالشيخ 22 16
المنصورة 22 15
دمياط 22 16
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 23 15
السويس 22 15
الزقازيق 22 16
شبين الكوم 22 16
طنطا 21 16
شلاتين 26 20
الإسكندرية 22 15
العلمين الجديدة 22 15
وادي النطرون 22 16
مطروح 22 14
السلوم 21 13
سيوة 21 08
العريش 22 16
رفح 22 16
الطور 25 17
كاترين 19 07
رأس سدر 26 16
نخل 20 11
طابا 22 15
نويبع 23 14
حلايب 25 20
شرم الشيخ 27 19
الغردقة 27 18
مرسى علم 25 19
الفيوم 22 13
بني سويف 22 12
المنيا 22 11
أسيوط 23 11
سوهاج 24 13
قنا 25 14
الأقصر 27 15
أسوان 28 15
الوادى الجديد 25 13
أبوسمبل 28 16
أبورماد 26 21
رأس حدربة 25 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-
العظمى الصغرى
مكة 34 24
المدينة 33 18
الرياض 28 14
المنامة 27 24
أبوظبي 30 19
الدوحة 29 22
الكويت 27 15
دمشق 18 07
بيروت 23 17
عمان 17 08
القدس 19 10
غزة 24 12
بغداد 22 12
مسقط 28 20
صنعاء 25 05
الخرطوم 37 20
طرابلس 19 12
تونس 19 09
الجزائر 17 08
الرباط 22 09
نواكشوط 34 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-
العظمى الصغرى
أنقرة 11 03
إسطنبول 12 11
إسلام آباد 32 09
نيودلهي 29 11
جاكرتا 34 26
بكين 13 05-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 17 10
أثينا 13 08
روما 13 07
باريس 11 08
مدريد 11 04
برلين 07 00
لندن 09 03
مونتريال 04 06-
موسكو 03- 08-
نيويورك 12 03
واشنطن 14 01
أديس أبابا 26 05

طقس خبراء هيئة الأرصاد امطار درجات الحرارة موج

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