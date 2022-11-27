أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المغرب عصر اليوم الأحد في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وأجرى مارتينيز، تغييرات على تشكيل الفريق عن الذي بدأ فيه أمام كندا، حيث بدأ ثورجان هازارد وأونانا أساسيان.

ويقود هجوم الفريق ميتشي باتشواي ويجاوره كيفين دي بروين وإيدن هازارد، بينما يجلس على مقاعد البدلاء روميلو لوكاكو.

تشكيل بلجيكا.. تغييران من مارتينيز.. وباتشواى يقود الهجوم أمام المغرب

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: توماس مونييه، توبي ألدرفيلد، فيرتونخن

خط الوسط: كاستاني، أونانا، فيتسل، ثورجان هازارد

خط الهجوم: إيدن هازارد، باتشواي، دي بروين

ويلعب المنتخب المغربي، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، مع منتخب بلجيكا على ملعب الثمامة في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال.

ويتقاسم منتخب المغرب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة مع منتخب كرواتيا برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما بدون أهداف في الجولة الأولى، حيث يتأخران بفارق نقطتين خلف المنتخب البلجيكي المتصدر، الذي فاز بهدف نظيف على منتخب كندا، في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وبعدما افتتح منتخب المغرب، بقيادة مديره الفني المحلي وليد الركراكي، مشواره في المونديال القطري بمواجهة منتخب كرواتيا، وصيف بطل النسخة الماضية لكأس العالم عام 2018، يوم الأربعاء الماضي، فإن الدور الآن قد حان أمام أسود الأطلس لمواجهة عملاق أوروبي آخر هو منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثالث في المونديال الماضي.

وأظهر المنتخب المغربي قدرته على مواجهة الكبار خلال لقائه مع المنتخب الكرواتي، ويأمل الآن في الإبقاء على تلك الصورة خلال لقائه مع منتخب بلجيكا، الذي يحتل المركز الثاني حاليًا في التصنيف العالمي الأخير للمنتخبات.

ويبحث منتخب المغرب عن تحقيق انتصاره الثالث في مسيرته بنهائيات كأس العالم، التي بدأت بنسخة المكسيك عام 1970، رغم صعوبة مهمته أمام المنتخب الملقب بـ(الشياطين الحمر).