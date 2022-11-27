مجلة بحوث «آداب المنوفية» ضمن الفئة الوسطى في «Arcif» لعام 2022

أعلن الدكتور أسامه مدني، عميد كلية الآداب، أنه تم تصنيف مجلة بحوث كلية الآداب جامعة المنوفية ضمن (Q3) الفئة الوسطى في تخصص الآداب وفقًا لقاعدة بيانات Arcif لعام ٢٠٢٢، حيث حققت المجلة معايير اعتماد معامل أرشيف للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية المتوافقة مع المعايير العالمية، وتعتبر قاعدة Arcif قاعدة بيانات عربية ضخمة للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي، وتقدم بيانات شاملة، وذات مصداقية في مختلف التخصصات.

وأهدى عميد الكلية، هذا الإنجاز للدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية؛ لدعمه الدائم للكلية، والشكر للدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا لإشرافه على المجلة، ومجهودات الدكتور محمود الجندي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وفريق العمل بإدارة البحوث بالكلية.