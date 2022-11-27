الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلة بحوث «آداب المنوفية» ضمن الفئة الوسطى في «Arcif» لعام 2022

دكتور اسامه مدني
دكتور اسامه مدني
ads

أعلن الدكتور أسامه مدني، عميد كلية الآداب، أنه تم تصنيف مجلة بحوث كلية الآداب جامعة المنوفية ضمن (Q3) الفئة الوسطى في تخصص الآداب وفقًا لقاعدة بيانات Arcif لعام ٢٠٢٢، حيث حققت المجلة معايير اعتماد معامل أرشيف للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية المتوافقة مع المعايير العالمية، وتعتبر قاعدة Arcif قاعدة بيانات عربية ضخمة للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي، وتقدم بيانات شاملة، وذات مصداقية في مختلف التخصصات.

وأهدى عميد الكلية، هذا الإنجاز للدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية؛ لدعمه الدائم للكلية، والشكر للدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا لإشرافه على المجلة، ومجهودات الدكتور محمود الجندي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وفريق العمل بإدارة البحوث بالكلية.

أتحاد الطلاب استقرار الانتخابات الطلابية الاستقرار الاتحادات الطلابية استشهاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: رصف طريق «أسيوط – سوهاج» الزراعي بأبوتيج

الإعلان عن الكشوف المبدئية للمتقدمين لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة طنطا اليوم

مناظرة جثة مجهولة على طريق أسوان: «معذبة بعصا خشبية»

الخارجية الهندية: الرئيس السيسي سيكون ضيف الشرف في احتفالات يوم الجمهورية

كشف غموض سرقة تاكسى تحت تهديد السلاح فى بنها

بعثة تعريفية بخدمات التأمينات الاجتماعية للمصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»