رئيس قناة السويس: نعمل على زيادة دخل القناة ورفع كفاءة الترسانات البحرية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه يتم العمل على رفع كفاءة الترسانات البحرية، وزيادة دخل القناة، وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن المجرى الملاحي لقناة السويس هو الاختيار الأول لجميع الخطوط الملاحية، لما تقدمه من خدمات متطورة يوميًا.

وأضاف ربيع، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الهيئة قامت بعمل شراكة مع شركة جنوب البحر الأحمر في بناء اليخوت السياحية ولانشات الصيد والإرشاد، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعضها.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن ترسانة بور توفيق واحدة ضمن ثلاث ترسانات موجودة في هيئة قناة السويس، وتمتلك من المقومات سواء معدات الرفع أو البناء قدرات كبيرة وتنتج المعديات.

- قناة السويس تضم نخبًا من الكوادر الفنية

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن قناة السويس تضم نخبًا من الكوادر الفنية بكل المستويات الوظيفية، مؤكدًا أن القناة لديها خبرات مكتسبة وطاقات كبيرة، بالإضافة إلى مدارس التدريب في السويس وبورسعيد، ويتعلمون من خلالها كل ما يخص السفن من خلال مدرسين بخبرة عالية من الجامعات.