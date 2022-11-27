الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مناظرة جثة مجهولة على طريق أسوان: «معذبة بعصا خشبية»

موقع الحادث
موقع الحادث
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كشفت مناظرة جثة مجهولة ملقاة في طريق العباسية بمحافظة أسوان أن الجثة تعرضت لآثار ضرب مبرح بعصا خشبية، ومصابة بطلق ناري.

وتبين أن الجثة ملقاة على الأرض وبجوارها دراجة بخارية وطلقات نارية، ما يؤكد وجود شبهة جنائية حيث توجد كدمات متفرقة بالرأس والجسم وآثار الطلق الناري في الصدر مما أدى إلى نزيف داخلي بالمخ، أسفر عن الوفاة.

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وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية في أسوان إخطارًا يفيد بالعثور على جثة هامدة لشخص مجهول الهوية ملقى على الأرض وبجواره دراجة بخارية وطلقات نارية.

على الفور تم إخطار مرفق الإسعاف لنقله إلى المشرحة لعرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واتخاذ اللازم.

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وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى الأسباب وراءها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

جثة طريق العباسية كوم امبو أسوان مشرحة طلقات نارية مباحث كوم أمبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

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