الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بتعذيب شخص وإلقاء جثته بالشارع فى المعصرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين
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شهدت منطقة المعصرة واقعة مؤسفة بعدما أقدم 9 أشخاص على خطف شاب وتقييده بالحبال وتعذيبه داخل شقة ملك أحدهم، وعقب ذلك قام 4 من الجناة بحمله وإلقائه من الطابق الثامن، وحمل الجثمان وإلقائه بطريق الكورنيش لتضليل رجال الأمن وإيهامهم بأنه حادث سير.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق الكورنيش بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب مصاب بكسور وجروح وتظهر على جسده آثار تعذيب، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث تبين قيام 9 أشخاص بارتكاب الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم.

وبمناقشتهم تبين أنهم سرق من أحدهم مركبة توك توك، واشتبهوا في أن الضحية من قام بسرقته لتصادفه مروره وقت السرقة، فقاموا باختطافه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وقاموا بتعذيبه وتقييده بالحبال، ثم اصطحبه 4 من الجناة وقاموا بإلقائه من الطابق الثامن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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