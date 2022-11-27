الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبرزها توصيات المناخ وعجز الموازنة.. ملفات على أجندة لجان نوعية بـ«الشيوخ» اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اجتماعات لها، اليوم، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من الملفات والمقترحات التي توجد على أجندتها.

وتستعرض لجنة الزراعة برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، استراتيجية وزارة الموارد المائية والري نحو الاستفادة القصوى من الموارد المائية المختلفة، تأثير التغيرات المناخية على قطاع الري، وتوصيات مؤتمر المناخ فيما يخص قطاع الري.

 وتعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعين، حيث  يناقش الاجتماع الأول خطة وزارة القوى العاملة، ويناقش الاجتماع الثاني قضية البطالة والناتج القومي وعجز الموازنة.

كما تستكمل لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة، مناقشة مقترح دراسة مقدم من النائب أحمد أبوهشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمية"، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وعلى مدار ثلاثة أيام.

التصالح في مخالفات البناء التغيرات المناخية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ المهندس عبدالسلام الجبلي النائب عمرو درويش النائب أحمد أبو هشيمة مخالفات البناء والتصالح

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