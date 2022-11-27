درجات الحرارة اليوم الأحد 27-11-2022 فى محافظات مصر

مع اقتراب فصل الشتاء، تستمر البلاد في حالة عدم الاستقرار لأحوال الجوية، وذلك نتيجة طبيعة فصل الخريف، التي تعرف بالتقلبات الحادة والسريعة؛ لذا يشغل بال الكثير من المواطنين معرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 27-11-2022 في محافظات مصر عبر محرك جوجل.

درجات الحرارة اليوم الأحد 27-11-2022 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي درجات الحرارة اليوم الأحد 27-11-2022 في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الأحد 27-11-2022

ونشرت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، بيانها الجديد وذلك بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث سيسود البلاد طقس لطيف بالنهار، على محافظة القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري، وجميع السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء، ومناطق جنوب الصعيد، وذلك بدءا من اليوم الأحد، وإلى يوم الجمعة المقبلة.



ويصبح الطقس اليوم الأحد مائلا للبرودة خلال الليل، على أغلب الأنحاء، ويسود اليوم الأحد شبورة مائية بالصباح الباكر، ببعض الطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومناطق السواحل الشمالية ومدن القناة، وأيضا شمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أمطار اليوم على أنحاء متفرقة

واليوم الأحد سيسوده أمطار من خفيفة إلى أمطار متوسطة، بنسبة حدوث بنسبة 40% تقريبًا، على مناطق من جميع السواحل الشمالية الغربية، والصحراء ومحافظة مطروح، ومناطق جنوب محافظة البحر الأحمر، وكذلك على فترات متقطعة.

بينما يشهد اليوم الأحد مناطق من السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري، وأيضا وسط وجنوب سيناء، وكذلك سلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق شمال الصعيد، وأمطار من أمطار خفيفة إلى أمطار متوسطة، بنسبة حدوث تتراوح من مسلة 30 إلى 40% تقريبًا، وذلك تكون على فترات متقطعة.

واعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الجمعة، يشهد الطقس نشاطًا للرياح أحيانًا، وذلك يكون على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وفي وقت سابق، يشهد البحر المتوسط أمواجا خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع يتراوح بين 1 لـ 1.75 متر، واتجاه رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، فيما يكون البحر الأحمر أمواجه خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع يتراوح بين 1 لـ 1.5 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.