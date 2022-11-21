الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس لجنة كورونا يحذر من استخدام حقنة البرد لعلاج الفيروس المخلوي

حقنة البرد
حقنة البرد
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قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، إنه لا يوجد لقاح يقي من فيروس آخر غير المخصص له، مشيرا إلى أنه لا يوجد إمكانية علمية لخروج لقاح خاص بالفيروس المخلوي حتى الآن.

وحذر «حسني» خلال المؤتمر الذي عقده وزير الصحة والسكان بمعهد ناصر من استخدام حقنة البرد، لما تمثله من خطورة كبيرة على الأشخاص كما أن الإفراط في المضادات الحيوية يخلق كارثة تسمي بمقاومة البكتيريا للأجسام.

وتابع أن الفيروس المخلوي طبيعي للغاية وآمن ولا خطورة منه سوى على الأطفال الرضع وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وزارة الصحة والسكان الفيروس المخلوي نزلات البرد

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