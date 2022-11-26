الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بإلقاء شاب من الطابق الثامن فى المعصرة

المتهمين
المتهمين
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط  9 أشخاص أقدموا على خطف شاب وتقيده بالحبال وتعذيبه داخل شقة ملك أحدهم وعقب ذلك قام 4 من الجناة بحمله وإلقائه من الطابق الثامن، وحمل الجثمان وإلقائه بطريق الكورنيش لتضليل رجال الأمن وإيهامهم بأنه حادث سير، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كواليس الجريمة المأساوية كما دونها محضر الشرطة، بدأت عندما تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق الكورنيش بدائرة القسم.

وعقب الانتقال والفحص تبين أن الشاب مصاب بكسور وجروح ويظهر علي جسده آثار تعذيب.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث تبين قيام 9 أشخاص بارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم.

وبمناقشتهم تبين أنهم سرق من أحدهم مركبة توك توك، واشتبهوا في أن الضحية من قام بسرقته لتصادفه مروره وقت السرقة، فقاموا باختطافه وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة، وقاموا بتعذيبه وتقييده بالحبال، ثم اصطحبه 4 من الجناة وقاموا بإلقائه من الطابق الثامن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تباشر النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

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