الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

الأهلي
الأهلي
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بعد غياب نحو ثلاثة أسابيع عاش خلالها جمهور المارد الأحمر في تشوق كبير لرؤية فريقه في الملاعب، شهدت محركات البحث تساؤلات مستمرة حول مواعيد مباريات الأهلي المقبلة ليطل نادي القرن الأفريقي لجمهوره من نافذة بطولة كأس مصر خلال المباراة التي تجمعه مع فريق المقاولون العرب ضمن دور ربع النهائي والتي تنطلق غدا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة من استاد الأهلى وي السلام.

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في الكأس

ويبحث الفريقان عن الصعود للتأهل إلى دور نصف النهائي والذي سبقهم في كل منه فريق نادي الزمالك بعد تغلبه على نظيره النادي المصري البورسعيدي في مباراة اليوم بهدف نظيف أحرزه اللاعب سيد عبد الله "نيمار".

كما ضمن فريق نادي سموحة الصعود إلى دور نصف النهائي لكأس مصر بعد تغلبه على فريق منتخب السويس بهدفين نظيفين في المباراة التي خاضها الفريقان في منتصف شهر أغسطس الماضي ومن المفترض أن يتم تحديد الفرق التي تخوض نصف النهائي من الفائزين في مبارتي غدا التي تجمع الأهلي بالمقاولون ومباراة البنك الأهلي بيراميدز.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في الدوري 

وبعد التوقف الذي شهده الدوري المصري خلال الشهر الجاري يعود النادي الأهلي ليخوض مبارياته ضمن منافسات الجولة الخامسة بلقائه أمام فريق طلائع الجيش وذلك يوم الجمعة الثاني من شهر ديسمبر المقبل وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة من ستاد الأهلي وي السلام.

كما يواجه النادي الأهلي نظيره نادي غزل المحلة في الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء الموافق السابع من شهر ديسمبر المقبل ويستضيف اللقاء ستاد المحلة في تمام الساعة الخامسه مساء بتوقيت القاهرة.

يواجه المارد الأحمر أيضًا فريق الاتحاد السكندري ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري يوم الاثنين الموافق 12 من شهر ديسمبر المقبل وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءا من ستاد الاهلي وي السلام.

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كما يواجه النادي الأهلي نظيره نادي فيوتشر في السادس عشر من شهر ديسمبر المقبل وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري، حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الأهلي وي السلام.

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