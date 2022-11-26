السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماذا قدم ليونيل ميسى فى انتصار الأرجنتين على المكسيك بكأس العالم؟

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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قاد ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، المنتخب الأرجنتيني لتحقيق الفوز الأول لهم في بطولة كأس العالم 2022.

وانتصر منتخب الأرجنتين على نظيره المكسيكي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثالثة بهدفين دون رد.

وسجل ميسي الهدف الأول للأرجنتين من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وهو أول هدف يسجل في مونديال قطر من خارج منطقة الجزاء.

وعادل ليونيل ميسي عدد أهداف دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، في كأس العالم بتسجيله 8 أهداف.

وترصد «الدستور» ماذا قدم ميسي في مباراة الأرجنتين والمكسيك؟


شارك ميسي في مباراة الأرجنتين والمكسيك من بدايتها وحتى نهايتها.

لمس الكرة 64 مرة، مرر 36 تمريرة صحيحة من 41 بنسبة 88%.

خلق فرصة وحيدة للتسجيل، وصنع منها هدفًا.

سدد كرة واحدة على المرمى من تسديدتين بنسبة 50%.

نسبة الأهداف المتوقعة 0.11 هدف.

نجح في مراوغة لاعبي المكسيك مرتين من 5 محاولات بنسبة 40%.

مرر الكرة 7 مرات في الثلث الهجومي للأرجنتين

فقد الكرة 4 مرات، واستعادها 3 مرات.

فاز في 8 صراعات أرضية من 18 صراعًا بنسبة 44%.

دخل صراعين هوائيين وانتصر في واحد فقط.

ارتكبت ضده 5 أخطاء، وارتكب 3 ضد لاعبي المكسيك.

 

ليونيل ميسى ميسى منتخب الارجنتين مباراة الارجنتين والمكسيك كأس العالم قطر 2022

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