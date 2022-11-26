الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس القومى للمرأة: «إرادة سياسية كبيرة لحماية المرأة وتمكينها»

جريدة الدستور
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قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح  السيسى لا يوجد خطاب له إلا  وتحدث عن تمكين المرأة المصرية فى المجتمع المصري، لافتة إلى أنه يعتبر من أهم الملفات التى حدثت للمرأة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامجها مساء دى إم سى، المذاع عبر فضائية دى إم سى، أن الأفكار المغلوطة بدأت تقل فى العنف ضد المرأة فى الفترة الحالية بسبب زيادة الوعى، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة  يقوم على حملات توعية كبرى على مستوى الجمهورية، مؤكدة على وجود تشريعات قوية لمواجهة العنف ضد المرأة وتغليظ العقوبات على الختان.

وأكدت، أن مصر لديها أحسن الأنظمة المتواجدة فى العالم للقضاء على العنف، معقبة: "نطالب من صناع الدراما بإدخال التوعية بالمسلسلات، حيث تعمل الأعمال الفنية على  تغيير وجهة نظر مجتمع بأكمله".

كما شددت على ضرورة أن يحافظ المجتمع المصرى، على المرأة من العنف، لافتة إلى أنه يجب على  الأسرة تربية الفتاة والابن على عدم العنف ومعرفة دور كل واحد منهم، متابعة: "نتمنى الوصول إلى القضاء على العنف فى مصر والعالم".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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