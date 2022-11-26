عقب تصريحات «ماسك» بدعم حاكم فلوريدا.. الخلافات مع «ترامب» تعود للواجهة

ما بين تصريحات مباشرة وأخرى غير مباشرة، ازدادت حدة الخلافات مؤخرًا بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

نرصد من خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي وقعت مؤخرًا ومن شأنها ارتفاع حدة التوتر والخلافات بين الطرفين.

ماسك: غياب منشورات ترامب لا تحزنني

عقب قرار ماسك بإعادة حساب ترامب على منصة "تويتر" الأحد الماضي، غرد ماسك أمس الجمعة، على تويتر قائلًا "إن الدعوة أو التحريض على العنف ستؤدي إلى تعليق الحسابات، بعد أن أعلن إعادة الحسابات المعلقة التي لم تخرق القانون أو تشارك في رسائل غير مرغوب فيها، في إشارة إلى وقف حساب ترامب عقب حادث اقتحام الكابيتول.

كما علق إيلون ماسك أن غياب المنشورات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعيد حسابه إلى الشبكة الاجتماعية، لا تحزنه.

وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي: "أنا بخير لعدم نشر ترامب أي شيء، المهم أن يقوم (تويتر) بتصحيح خطأ جسيم في حظر حسابه، رغم عدم مخالفته القانون أو شروط الاستخدام".

وقال ماسك إن حجب حساب ترامب، الذي كان آنذاك رئيسًا للبلاد، قوض مصداقية تويتر لدى نصف الولايات المتحدة.

وكتب ماسك مغردًا عبر حسابه على منصة "تويتر" قائلًا: "أنا أتقبل عدم تغريد ترامب، المهم أن يصحح تويتر الخطأ الجسيم بحظر حسابه".

رد فعل ترامب على عودة حسابه

وحول رد فعله على عودة حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ترامب إنه غير مهتم بالعودة إلى تويتر، لافتاً إلى أنه سيلتزم بموقعه الذي أعلن عنه مؤخرا "Truth Social"، وهو التطبيق الذي طورته مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا.

إيلون ماسك يعلن دعم حاكم فلوريدا للترشح لرئاسة الولايات المتحدة

وصباح اليوم السبت، أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عن دعمه حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، إذا قرر الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.

وكتب ماسك، في تغريدة على "تويتر": "تفضيلي للرئاسة في عام 2024 هو شخص عاقل ووسطي كنت آمل أن تكون هذه إدارة بايدن، لكنني محبط حتى الآن".

وقال رجل الأعمال إنه دعم في السابق الديمقراطي باراك أوباما وصوّت على مضض للديمقراطي جو بايدن في القتال ضد الجمهوري دونالد ترامب، والآن يشعر بخيبة أمل بالحزب الديمقراطي؛ لأنه يشك في دعمه لحرية التعبير.

ترامب يصف ماسك بأنه فنان في الهراء

وفى يوليو الماضي، خلال كلمة لترامب في تجمع للجمهوريين بولاية ألاسكا، وصف إيلون ماسك بأنه فنان في الهراء، بعد محاولة سابقة لماسك لشراء موقع تويتر ثم العدول عن ذلك.

وقال ترامب في ألاسكا: " إيلون لن يشتري تويتر. لقد وضع نفسه في مأزق".

أوضح ترامب أن ماسك كذب بشأن ادعائه بأنه لم يصوت لمرشح جمهوري، حيث سبق أن أخبره بأنه صوت له شخصيا.

ووصف ترامب الملياردير الأمريكي بأنه فنان في الهراء، في إشارة إلى أن ماسك يكذب بشأن شراء تويتر كما كذب سابقا بشأن عدم التصويت لمرشح جمهوري.

من جانبه، رد ماسك سريعا على فيديو ترامب وهو يتحدث عنه، لافتاً إلى أن وقته انتهى وعليه عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وكتب ماسك على تويتر "أنا لا أكره الرجل، ولكن قد آن الأوان لترامب أن يخلع قبعته ويبحر نحو الغروب"، وهو مصطلح يعني الرحيل والاعتزال وعدم العودة.