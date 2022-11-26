السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس العالم 2022.. لوزانو وخيمينيز يقودان هجوم المكسيك أمام الأرجنتين

منتخب المكسيك
منتخب المكسيك
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أعلن تاتا مارتينو المدير الفني لمنتخب المكسيك، التشكيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

وكان منتخب المكسيك قد تعادل سلبيا مع بولندا في الجولة الأولى في حين خسرت الأرجنتين أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل منتخب المكسيك أمام الأرجنتين على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا.

خط الدفاع: خورخي سانشيز – سيزار مونتيس – هيكتور مورينو – خيسوس جالاردو.

خط الوسط: لويس شافيز – إدسون ألفاريز – هيكتور هيريرا.

خط الهجوم : هيرفينج لوزانو – راؤول خيمينيز – أليكسيس فيجا.
 

لوزانو راؤول خيمينيز منتخب المكسيك منتخب الارجنتين مونديال قطر 2022

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