كأس العالم 2022.. لوزانو وخيمينيز يقودان هجوم المكسيك أمام الأرجنتين

أعلن تاتا مارتينو المدير الفني لمنتخب المكسيك، التشكيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

وكان منتخب المكسيك قد تعادل سلبيا مع بولندا في الجولة الأولى في حين خسرت الأرجنتين أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل منتخب المكسيك أمام الأرجنتين على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا.

خط الدفاع: خورخي سانشيز – سيزار مونتيس – هيكتور مورينو – خيسوس جالاردو.

خط الوسط: لويس شافيز – إدسون ألفاريز – هيكتور هيريرا.

خط الهجوم : هيرفينج لوزانو – راؤول خيمينيز – أليكسيس فيجا.

