السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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القاهرة الإخبارية: الاتفاق على شراء الغاز بصورة جماعية منعا للتنافس بين دول أوروبا

الغاز
الغاز
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استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول تصدير الجزائر الغاز للدول الأوروبية، وفشل فرنسا في وضع سقف للأسعار على الغاز الروسي.

تم الاتفاق على شراء الغاز بصورة جماعية

وقال خالد شقير مراسل "القاهرة الإخبارية"، من مرسيليا، في مداخلة لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، إن وضع سقف لأسعار الغاز كانت فرنسا تريد أن تضعه ولكن فشلت فيه، ولكن تم الاتفاق على شراء الغاز بصورة جماعية حتى لا يكون هناك منافسة بين الدول الأوروبية.

وأكد أن الجزائر ومنتدى شرق المتوسط، ولاحتى قطر، لا تستطيع الإيفاء بمتطلبات الدول الأوروبية من الغاز لأن لديهم عقودًا آجلة ومتعاقدين مع دول أخرى، وفرنسا تريد تنويع مصادر الطاقة من كل الدول التي تصدر الغاز خاصة أن لديها 5 محطات إسالة كما ستعتمد على  مصادر الطاقة المتجددة.

وتابع، فيما يخص الغاز فرنسا وصلت لنسبة 100% لمخازن الغاز بها، ولكن القلق ليس هذا الشتاء ولكن في الربيع لأنها ستقوم بتخزين الغاز ونقص الكهرباء خاصة أنها تعتمد على محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. 

وأوضح أن الحكومة الفرنسية قامت بإطلاق خطة لترشيد الاستهلاك وإغلاق المتاحف يومين بالأسبوع، ومن قبل المنازل والمواطنين يلتزمون بها.

القاهرة الإخبارية شراء الغاز منافسة الدول الأوربية الغاز الروسي

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