السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تنفيذى الغربية» يوافق على إقامة ثلاث مدارس ومعهد أزهرى بالمحلة والسنطة وبسيون

محافظة الغربية
محافظة الغربية
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ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، نواب مجلسي النواب والشيوخ وكل الجهات التنفيذية ومديري المديريات والشركات.

بدأ المحافظ اجتماعه بتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات منع الإشغالات وخاصة في محيط المدارس والمستشفيات، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موسم الأمطار ونشر عربات كسح المياه في نقاط التمركز المتفق عليها وفق خطة المحافظة لضمان التعامل الفوري حال سقوط الأمطار، إلى جانب التطهير والتنظيف الدوري لصفايات مياه الأمطار.

وبدء رحمي، جدول أعمال المجلس والمعنى بمناقشة اثنى عشر موضوعًا تم عرضهم وأخذ الموافقات من عدمه عليهم بعد مناقشة جهات الاختصاص والجهات المعنية، حيث وافق المجلس على قبول التبرع  بعدد 2 قطعة أرض من المواطنين بمركز المحلة الكبرى لإقامة مدرستين لصالح هيئة الأبنية التعليمية أحدهما رسمية للغات بقرية السجاعية والأخرى مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة عبدالله سالم بصفط تراب.

وفي السياق ذاته وافق المجلس على قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهري (إعدادي، ثانوي بنين) بقرية جناح التابعة للوحدة المحلية لقرية صالحجر مركز بسيون، وفي المركز ذاته وافق المجلس أيضًا على قبول تبرع أحد المواطنين لتوسعة المعهد الديني الأزهري بقرانشو، وفي مركز السنطة أعطى المجلس موافقته على التبرع بقطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوي لصالح الهيئة وذلك بناحية منشأة عبدالله التابعة للوحدة المحلية الجعفرية.

 

اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة تنفيذي الغربية يوافق على إقامة ثلاث مدارس ومعهد أزهري بالمحلة الكبرى السنطة وبسيون التعامل الفوري الاستعداد القصوى المجلس التنفيذي للمحافظة المدارس والمستشفيات

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