السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جورج وسوف يطرح أحدث أعماله الغنائية «بيتكلم عليا» (فيديو)

جورج وسوف
جورج وسوف
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طرح النجم جورج وسوف، أحدث أعماله الغنائية منذ قليل بعنوان "بيتكلم عليا" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون جورج وسوف في أغنية "بيتكلم عليا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن زياد برجي، والموزع الموسيقي زاهر ديب، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج إيلي سمعان.

وشارك في فيديو كليب أغنية  "بيتكلم عليا" لسلطان الطرب جورج وسوف عدد من نجوم الفن وهم كل من النجم عابد فهد، وعبدالمنعم عمايري، والنجمة زينة مكي.

 

آخر أعمال جورج وسوف الغنائية

وكان آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكى وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.

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جورج وسوف يطرح أحدث أعماله الغنائية «بيتكلم عليا» (فيديو)

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