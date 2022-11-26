السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

22 لاعبا فى قائمة البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الكأس

جريدة الدستور
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اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في مسابقة كأس مصر والمقرر لها غدا الأحد ويستضيفها ستاد القاهرة في الخامسة مساء. 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي:

محمود الزنفلي - أحمد صبحي.

 

خط الدفاع:

 

محمود الجزار- أحمد ياسين- أمير مدحت- أحمد العش- عاصم صلاح- إسحاق يعقوبو- اسامة إبراهيم- أحمد توفيق.

 

خط الوسط:

 

أحمد سعيد- محمد فتحي- حمدي علاء- محمد لعبة- محمود سيد- محمد هلال - إسلام جابر- موسي دياوارا.

 

خط الهجوم:

 

رزاق سيسيه- كريم بامبو- ناصر منسي- اسامة فيصل.

 

وتشهد القائمة غياب محمد أبو جبل للإصابة.

ستاد القاهرة بيراميدز أحمد صبحي العش رزاق سيسيه

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