14 قرارا للمجلس الأعلى للجامعات اليوم.. (اعرفهم)

عقد بالعاصمة الإدارية..

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



فى هذا السياق ترصد «الدستور» أبرز قرارات المجلس خلال السطور المقبلة:

- الإشادة بجهود الجامعات والمراكز البحثية التي شاركت بفاعلية في فعاليات مؤتمر COP27

- الإشادة بتنظيم الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية

- التوجيه بتنظيم فعالية كل شهر بأحد الأقاليم الجغرافية يشارك بها كافة الجامعات والمعاهد بالمحافظات لمواجهة تحديات التنمية

- متابعة الانتخابات الطلابية التي تُجري خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المُقبل

- متابعة تنفيذ خطة توعية طلاب الجامعات بمخاطر الأفكار الهدامة

- تهنئة اللاعبين المصريين الفائزين ببطولة العالم للجامعات للاسكواش

- مناقشة عدد من الملفات الجامعية

- تسليم عقود للباحثين لدعم 67 مشروعًا بحثيًا بقيمة 106 مليون جنيه، حيث قامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويل 43 مشروعًا بحثيًا من المشروعات الفائزة بقيمة 66 مليون جنيه، وقامت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتمويل 24 مشروعًا بحثيًا من المشروعات الفائزة بقيمة 40 مليون جنيه، مشيرًا إلى تكريم الفرق الفائزة من هاكاثون الجامعات المصرية والذي أقيم بعنوان "التغيرات المناخية: الإبداع للاستمرارية".

- المتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التي تُجري خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المُقبل، وتقديم تقارير وافية بشكل دوري حول سير العملية الانتخابية حتى انتهائها، كما طالب رؤساء الجامعات بتشجيع الطلاب على المُشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الطلابية.

- الموافقة على المحتوى العلمي "سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر"، الذي يُبرز سماحة الأديان، وآداب الحوار بين البشر، والذي أعده مجموعة من كبار العلماء، ليدمج ضمن مُقرر القضايا المُجتمعية الذي يُدرس للطلاب.

- الموافقة على إنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات.

- الموافقة على التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

-الثناء على مبادرة وزارة النقل لاستقبال رحلات طلاب الجامعات للتعرف على مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، وتنفيذ جولات داخل المحطات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والنقل؛ لتعريف طلاب الجامعات بالمشروعات الكُبرى التي تم إنجازها بمختلف أنحاء الجمهورية.

- تكليف مكتب التنسيق بأعمال الفحص والمراجعة لكل التحويلات التي تُجريها الجامعات الحكومية، في ضوء القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات.