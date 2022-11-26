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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الآن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 26-11-2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
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مواعيد مباريات اليوم السبت 26-11-2022 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، والتي تشهد إقامة العديد من المباريات الودية الدولية، بجانب انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، في ظل توقف المباريات في الدوريات العربية والأوروبية في الفترة الحالية.

الآن.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة وباقي المباريات المتاحة على القناة

«شفرة» تردد قناة bein sports المفتوحة والمباريات المتوفرة في كأس العالم قطر

مباريات اليوم 

وتُقام اليوم السبت، أربع مباريات في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، والمُقامة حاليًا في قطر، وهي: منتخب تونس ضد أستراليا، ومنتخب بولندا ضد السعودية، ومنتخب فرنسا ضد الدنمارك، بالإضافة إلى مباراة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- الزمالك × المصري البورسعيدي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، على إستاد "برج العرب"، في الدور ربع النهائي من كأس مصر، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

- تونس × أستراليا: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، على ملعب "الجنوب"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

- بولندا × السعودية: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب "المدينة التعليمية"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

- فرنسا × الدنمارك: في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب "974"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

- الأرجنتين × المكسيك: في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "لوسيل"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة كاس مصر الزمالك كأس العالم 2022 السعودية تونس بولندا فرنسا الارجنتين

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