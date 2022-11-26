الآن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 26-11-2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 26-11-2022 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، والتي تشهد إقامة العديد من المباريات الودية الدولية، بجانب انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، في ظل توقف المباريات في الدوريات العربية والأوروبية في الفترة الحالية.

مباريات اليوم

وتُقام اليوم السبت، أربع مباريات في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، والمُقامة حاليًا في قطر، وهي: منتخب تونس ضد أستراليا، ومنتخب بولندا ضد السعودية، ومنتخب فرنسا ضد الدنمارك، بالإضافة إلى مباراة منتخب الأرجنتين ضد المكسيك.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- الزمالك × المصري البورسعيدي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، على إستاد "برج العرب"، في الدور ربع النهائي من كأس مصر، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

- تونس × أستراليا: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، على ملعب "الجنوب"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

- بولندا × السعودية: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب "المدينة التعليمية"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max

- فرنسا × الدنمارك: في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب "974"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD

- الأرجنتين × المكسيك: في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "لوسيل"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max