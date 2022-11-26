5 مصابين في انقلاب «توكتوك» على كوبري «المغاربة» ببني سويف

وقع حادث انقلاب توك توك بكوبري المغاربة بمركز الواسطى شمال بني سويف، أسفر عن إصابة 5 سيدات.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بكوبري المغاربة بمركز الواسطى شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 5 سيدات، ووجه على الفور بسرعة نقلهن إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابات وهن نصره عبده فهمي 34 سنة، مصابة باشتباه كسر بمفصل الفخذ الأيمن، وآمال محمد عطية 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، وخديجة ياسر محمد 13 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وسيدتين آخريتين مصابات بفقد الوعي.

وجرى نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، ووجه بتقديم كافة العلاج اللازم للمصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة.