السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الألمانية تقر مجموعة إجراءات للحد من أسعار الغاز والطاقة

أولاف شولتز
أولاف شولتز
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، أن الحكومة الألمانية أقرت مجموعة من الإجراءات للحد من أسعار الغاز والطاقة الكهربائية والتدفئة، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن في برلين، أمس الجمعة: "نحد من أسعار الطاقة حتى يتمكن الموطنون من التعامل مع الأسعار والمشاكل الجديدة".

وأضاف أن الحكومة كانت تعمل على هذه الإجراءات خلال الأسابيع الأخيرة وتمكنت من إيجاد "حل مقبول".

ويجب أن يصادق البوندستاج (البرلمان الألماني) والبوندسرات (مجلس ممثلي الأقاليم الألمانية) على الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ، ومن المقرر العمل بتلك الإجراءات اعتبارًا من يناير حتى أبريل عام 2024، وهي ستكلف الحكومة الألمانية 54 مليار يورو.

ومن المتوقع أن يتم الحد من أسعار الطاقة للمنازل الخاصة ومشاريع الأعمال المتوسطة والصغيرة، التي يقل استهلاكها من الطاقة عن 1.5 جيجاوات ساعة في السنة، وسيتم تحديد سعر الغاز لها عند 12 سنتًا مقابل الكيلواط ساعة، وسعر الكهرباء عند 40 سنتًا مقابل الكيلوات ساعة، وسعر التدفئة المركزية عند 9.5 سنت مقابل الكيلوات ساعة.

ومن المخطط أيضا لخفض أسعار الطاقة بالنسبة للمنشآت الصناعية اعتبارًا من يناير المقبل، وسيتم تمويل الإجراءات ضمن حزمة المساعدات الحكومية المخصصة لدعم السكان في ظروف أزمة الطاقة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليار يورو.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع نسبة التضخم إلى المستويات القياسية لها في أكتوبر الماضي، حيث وصلت إلى 10.4%، وحذر البنك المركزي من أن الاقتصاد الألماني على أعتاب الركود.

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