عصام زكريا يتحدث عن خططه للنهوض بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

كشف عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن رؤيته وخططه القادمة للمهرجان بعد تعينها رئيس للمهرجان في دورته الرابعة والعشرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" العاشرة"، والمُذاع عبر فضائية "ًإكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أنه ما زال في مرحلة الإعداد لمسابقات الفيلم التسجيلي الطويل والقصير ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والأنيمشن.

وأشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولي هو مهرجان مختلف يعرفنا على سينما مختلفة غير الأفلام الروائية الطويلة والتي بها ممثلون ونجوم.

ولفت إلى أن المهرجان فتح أمامنا أبواباً وآفاق كبيرة بأننا نرى إبداعات مختلفة في مجال السينما التسجيلية والروائية والتجريبية وغيرها من الأفلام والروايات، موضحاً أن أفلام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الروائية والتسجيلية لا تقل عن الأفلام الطويلة جمالاً وتثقيفاً وإبداعاً.

وأكد أن الأفلام الروائية القصيرة يتم تطويرها وأخذ تلك التجارب الفنية الصغيرة واستخدامها في الأفلام الطوية لأنها تشبه المعمل في التجارب للسينمائيين والعمل على تطوير تلك الرويات ويبتكروها وتكون أفكار لأعمال فنية كبيرة.

وتابع: "نفكر في الدورة بالاهتمام بالسينما التجريبية التي تهتم بالأفكار الجديدة، من خلال التجريب في الفيلم القصير والروائي والأنيمشن، خاصة أن السنين التي فاتت أنواع هذه الأفلام ذابت في بعضها".