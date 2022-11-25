السبت 26 نوفمبر 2022
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«عبدالبصير» يكشف حقيقة سرقة «كارتر» لمقبرة توت عنخ آمون

جريدة الدستور
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قال الدكتور حسين عبدالبصير، الخبير الأثري، إن مقبرة توت عنخ آمون من المقابر الأثرية المهمة وتعتبر أعظم اكتشاف أثري في القرن العشرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" العاشرة"، والمُذاع عبر فضائية "ًإكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن ممول هذا الاكتشاف حصل على تصريح من الحكومة المصرية بالحفر في وادي الملوك وأحضر كارتر الأثري الإنجليزي الشهير ليقوم بالحفر.

وأشار إلى أن الحفر استمر حتى عام 1922، لكن دون أي نتائج مرجوة، ليشاء القدر أن يكون يوم 4 نوفمبر يوم المجد الحقيقي لكارتر باكتشاف هذه المقبرة التي تعد أعظم اكتشاف أثري في العالم.

وعن حقيقة سرق هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون، أكد أن هذا الكلام جاء في كتاب جديد أصدره أحد علماء الحفريات وأشار إلى أن كارتر بعث ببريدة لأحد أصدقائه لترجمة اللغة الهيروغليفية القديمة والذي جاء الرد أن هذا الكلام خارج من المقبرة وان كارتر سرق بعض المقتنيات الخاصة بالمقبرة قبل موعد الاكتشاف.
 

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