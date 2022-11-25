السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

داليا سمير: توطين صناعة الهيدروجين الأخضر يتماشى مع رؤية مصر 2030

جريدة الدستور
ads

كشفت المهندس داليا سمير، العضو المنتدب لشركة هيدروجين مصر، عن فكرة الهيدروجين الأخضر والآفاق الذي يفتحها هذا الاستثمار في الاقتصاد المصري من حيث الدخل وفرص العمل.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن شركة هيدروجين مصر هي شركة وليدة لمؤتمر المناخ، من حيث إن الهيدروجين الأخضر سيكون المستقبل الوقود في مصر عوضا عن الوقود الأحفوري.
وأضافت أنه سيتم توقيع عقد شراكة خلال أيام مع شركاء أوربيين لاستقدام الشركات الأجنبية للتعاون مع الشركات المصرية في هذا القطاع، تحت توجيهات الرئيس السيسي لتوسيع الاستثمار في مصر وخاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشارت إلى أن في سبيل توطين الصناعة المحلية أصبحنا على دراية بالشركات والخبرات العالمية، موضحة أن الهدف الأول هو توطين الصناعة من خلال نقل التكنولوجيا بحيث تكون مصر رائدة وسباقة في هذا المجال.
وأكدت أن توطين هذه الصناعة سيخلق فرص عمل كثيرة من أول الإنشاء والتوطين للصناعات، موضحاً أن ذلك يتم مع وتيرة التنمية المستدامة للأمم المتحدة والدولة المصرية  من خلال المشاركة في رؤية مصر 20230 في الطاقة المتكاملة.

مواد متعلقة

الباز يكشف سبب خروج قطر من كأس العالم مبكرًا

«مصر تستطيع» يواصل حملته لدعم طفلة فى مواجهة ضمور العضلات

الباز: «مروجو الشائعات عايزين المصريين دايمًا فى إحباط واكتئاب»

«محدش فيهم بياخد جنيه».. الباز: أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى متطوعون

مصرية تتوصل لعلاج عدوى فطرية تتسبب فى وفاة 50% من مرضى السرطان

اكتشاف سرطان الكبد فى أمريكا من خلال الأشعة بسبب عالم مصرى

رئيس المركز الأوكرانى للحوار: روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا

مدير مركز بروكسل للبحوث: فرنسا تتعامل بصلابة شديدة فى أزمة المهاجرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

«الوضع آمن».. «الدستور» تكشف خطة الحكومة للسيطرة على معدلات الدين العام

مصرع ربة منزل فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بكفر شكر بالقليوبية

تنسيقية شباب الأحزاب: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر وتعزيز حقوق الإنسان اختيار وطني

«الداخلية» تكشف كواليس إصابة طالبة فى عينيها أمام مدرسة بالفيوم

تعرف على أسعار موسم الحج 2023 والأعداد المتوقعة للحجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»