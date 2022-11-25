داليا سمير: توطين صناعة الهيدروجين الأخضر يتماشى مع رؤية مصر 2030

كشفت المهندس داليا سمير، العضو المنتدب لشركة هيدروجين مصر، عن فكرة الهيدروجين الأخضر والآفاق الذي يفتحها هذا الاستثمار في الاقتصاد المصري من حيث الدخل وفرص العمل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن شركة هيدروجين مصر هي شركة وليدة لمؤتمر المناخ، من حيث إن الهيدروجين الأخضر سيكون المستقبل الوقود في مصر عوضا عن الوقود الأحفوري.

وأضافت أنه سيتم توقيع عقد شراكة خلال أيام مع شركاء أوربيين لاستقدام الشركات الأجنبية للتعاون مع الشركات المصرية في هذا القطاع، تحت توجيهات الرئيس السيسي لتوسيع الاستثمار في مصر وخاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشارت إلى أن في سبيل توطين الصناعة المحلية أصبحنا على دراية بالشركات والخبرات العالمية، موضحة أن الهدف الأول هو توطين الصناعة من خلال نقل التكنولوجيا بحيث تكون مصر رائدة وسباقة في هذا المجال.

وأكدت أن توطين هذه الصناعة سيخلق فرص عمل كثيرة من أول الإنشاء والتوطين للصناعات، موضحاً أن ذلك يتم مع وتيرة التنمية المستدامة للأمم المتحدة والدولة المصرية من خلال المشاركة في رؤية مصر 20230 في الطاقة المتكاملة.