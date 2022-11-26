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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت فى مصر اليوم السبت 2022/11/26

مواد البناء
مواد البناء
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ارتفع سعر الحديد اليوم في أسواق مواد البناء، وذلك عقب توقف شركات الحديد البيع للقيام بتحديد الأسعار الجديدة؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار، ويكثر التساؤل حول سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 26 /11 /2022 في مصر عبر "جوجل"، حيث أعلنت عدد 4 شركات وهي "شركة حديد عز، وشركة السويس للصلب، وشركة حديد المصريين، وشركة مجموعة بشاي للصلب"، الأسعار الجديدة للحديد، وسيتراوح الارتفاع ما بين مبلغ 1700 جنيه إلى 1980 جنيهًا فى الطن الواحد.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 26 /11 /2022 في مصر

وتستعرض «الدستور» أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية، حيث جاءت على النحو التالي:

  • وصل سعر طن حديد المصريين 19 ألف جنيه.
  • سعر طن حديد عز اليوم والدخيلة وصل إلى مبلغ 19 ألفًا و650 جنيهًا.
  • بلغ طن حديد الجيوشى اليوم 19 ألفًا و200 جنيه.
  • وصل سعر طن حديد الجارحي اليوم إلى 19 ألفًا و400 جنيه.
  • سجل اليوم السبت سعر طن حديد مصر ستيل 19 ألفًا و400 جنيه.
  • سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1640 جنيهًا.
  • وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1600 جنيه.
  • بلغ اليوم طن أسمنت أسمنت سيناء 1520 جنيهًا.
  • وصل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف إلى 1525 جنيهًا.
  • سجل اليوم سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1640 جنيهًا.
  • وصل اليوم سعر طن أسمنت المسلة إلى 1560 جنيهًا.
  • سجل اليوم جبس الدولية 710 جنيهات للطن.
  • وصل طن جبس المعمار إلى 690 جنيهًا.
  • سعر طن جبس العامرية وصل إلى 650 جنيهًا.
  • سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه للطن.
  • سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2500 جنيه.
  • وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2500 جنيه.
  • أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 1670 جنيهًا.
  • سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 1680 جنيهًا.

الإحصاء يرصد بورصة أسعار مواد البناء.. والأسمنت يسجل أكبر زيادة

أرباح الحديد والصلب للمناجم تقفز إلى 26.5 مليون جنيه خلال 3 أشهر

  • سجل اليوم السبت سعر طن أسمنت السويدي المقاوم للملوحة 1755 جنيهًا.
  • وصل اليوم سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1670 جنيهًا.
  • سجل اليوم السبت سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1120 جنيهًا، وبلغ سعر الواحة المخلوط 1140 جنيهًا.
أسعار مواد البناء سعر الحديد الحديد الاسمنت الحديد والأسمنت اليوم السبت 25 11 2022 سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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