الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رينارد: جئنا قطر للتأهل لدور الـ16.. ومواجهة بولندا لن تكون سهلة

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
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علق الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على مواجهة فريقه المرتقبة أمام منتخب بولندا، بكأس العالم "2022".

موعد مباراة السعودية وبولندا بكأس العالم "2022"

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب بولندا، في تمام الثالثة، عصر غد، السبت، على ستاد "المدينة التعليمية"، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات عن المجموعة الثالثة.

وقال رينارد على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" أتينا إلى قطر من أجل هدف واحد فقط غير قابل للنقاش، وهو الصعود للدور التالي".

وأضاف:" نحترم جميع المنتخبات التي نواجهها سواء الأرجنتين أو بولندا أو فيتنام أو غيرها من المنتخبات، أجدادي كانوا من بولندا ولكن غدًا أنا سعودي".

وأكمل المدرب الفرنسي:" مواجهة بولندا صعبة للغاية لن تكون سهلة كما يتوقع البعض، لذلك حذرت اللاعبين من المنافس، لابد أن نتعامل مع المباراة بكل جدية".

وواصل:" يجب أن ننهي المجموعة كأول أو ثاني، والأهم هو تحقيق التأهل لدور الـ16، لدى الكثير من المهام لأقوم بها، لا أعطي نصائح للمدربين الآخرين، أنا مدرب متواضع".

وعن تأثير غياب ياسر الشهراني، أوضح المدرب:" لاعب مهم وسنفتقده غدًا، ولدي خيارات لتعويضه تتمثل في سلطان الغنام أو سعود عبدالحميد أو محمد البريك".

وأشار إلى أن الوضع كذلك مع سلمان الفرج، هناك صعوبة كبيرة جدا في لحاقه بمباريات منتخب السعودية المقبلة في كأس العالم بسبب الإصابة.

وكان منتخب السعودية، استهل ظهوره في نسخة مونديال 2022، بالفوز التاريخي وغير المتوقع على حساب منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات.

ويتصدر منتخب السعودية قمة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، يليها منتخبا بولندا والمكسيك برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، وأخيرا الأرجنتين بلا أي رصيد من النقاط.

الفرنسي هيرفي رينارد منتخب السعودية كأس العالم 2022 منتخب بولندا هيرفي رينارد رينارد

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