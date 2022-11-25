مصطفى بكرى: مصافحة السيسى وأردوغان صفعة للمتآمرين وكارهى مصر

قال مصطفى بكري إن مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح مونديال قطر 2022، بداية لتطبيع العلاقات وعودة الأمور لطبيعتها بين مصر وتركيا بعد فترة قطيعة، بسبب التدخلات التركية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصافحة الرئيس السيسي وأردوغان صفعة على قفا المتآمرين وكارهي مصر، مشيرًا إلى أن صفوف العناصر الإرهابية، امتلأت رعبًا بعد صدور تصريحات إيجابية من مسئولين أتراك تطالب بمزيد من التطبيع مع مصر ووقف أي عدائيات معها.

وأردف: "القيادة المصرية قالت من زمان إن هذه الجماعة إرهابية، والرئيس السيسي دعا سعد الكتاتني يحضر 3 يوليو مثلما حضر ممثلو جميع الفئات، لكنه لم يحضر".

ولفت بكري إلى أن كثيرا من أعضاء المجلس العسكري، طلبوا من الرئيس السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع، أن يتولى المسئولية لأننا في ثورة، فرفض وقال "أنا رجل صادق، قلت رئيس المحكمة الدستورية يعني رئيس المحكمة الدستورية، وبعدها تجرى انتخابات، واللي عايزه الشعب المصري يجيبه".