طارق سلمان نجم قطر: أحرجنا بطل إفريقيا.. وتألق «ميندى» أنقذهم

أعرب طارق سلمان نجم منتخب قطر عن حزنه بعد خسارة منتخب بلاده من نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2022.

وقال سليمان، في تصريحات صحفية، بعد نهاية المباراة : "أحرجنا بطل إفريقيا وكنا أفضل لفترات طويلة، لكن الحارس ميندي تألق وأنقذهم ومنحهم الفوز".

وأضاف: "سنلعب مواجهة هولندا للاستمتاع بها ولترك صورة جيدة لدى الجمهور".

وتابع: "نحن استفدنا من التجربة ودفعنا ضريبة الخوف والتوتر والضغوط في مباراة الافتتاح".

واختتم طارق سلمان تصريحاته قائلا: "سنحاول تحسين الشكل أمام هولندا ونحن كلاعبين لسنا مسئولين عن قرار إيقاف الدوري لفترة طويلة".

وكان المنتخب القطري قد سقط بثنائية دون رد، في مباراة افتتاح المونديال أمام نظيره الإكوادوري، وقدم أداءً باهتا لم يرض طموحات جماهيره ومحبيه.