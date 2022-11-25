بتقنيات الـ«انيميشن».. طلاب مدرسة تحيا مصر بالأسمرات صنعوا منهج الإعدادية بالتحول الرقمي

نجح طلاب مدرسة تحيا مصر 1 بمنطقة الأسمرات، في صنع منهج الإعدادية بشكل جديد يواكب التطور التكنولوجي، وذلك بعد الإلتحاق ببرنامج التحول الرقمي، وترجمة المنهج الدراسي للصفوف الإعدادية بتقنيات الإنيميشن والموشن جرافيك وتحويلها لفيديوهات كارتونية، بعد تدريب مكثف للطلاب استمروا عليه قرابة الـ3 أسابيع، تحت رعاية محافظة القاهرة.

يأتي ذلك إيمانًا منهم بأن الصورة والفيديو هي الوسيلة الأفضل لتوصيل المعلومة وتواكب التطور التكنولوجي في العصر الحالي، خاصة وأنها ترسخ المعلومة في ذهن الطالب وتظل معه حتى بعد انتهاء المرحلة الدراسية، وتعتبر هي التجربة الأولى من نوعها التي يجريها طلاب تحيا مصر 1 بالأسمرات.

تحويل المنهج لفيديوهات كرتونية بالأنيميشن والموشن جرافيك تم بالتعاون تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك المشروع ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "مصر الرقمية" والتي تدعم فكرة التعليم إلى التعلم، وبالفعل تم تطبيقها في مدارس منطقة الأسمرات، لخدمة دمج التكنولوجيا الحديثة وتحسين الجودة العملية التعليمية، بهدف الحصول على مجتمع متطور وطالب ومدرس مبدع ومتميز.

وحصل التلاميذ على العديد من التدريبات والوسائل التعليمية الممتعة بصرياً وثقافياً داخل مدارس بمنطقتي الخليفة والمقطم، التي اختارتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبذلك فهي تعتبر أول إدارة تعليمية رقمية تحرص على تعلم الطلاب مشروع التحول الرقمي؛ ليتضمن تحويل المناهج إلى دروس تعليمية تفاعلية ومواد مسجلة بالرسوم المتحركة لتسهيل عملية الفهم والتلقي على الطلبة.

بالإضافة إلى إمكانية الطلاب لعمل قصص رقمية وإنشاء استوديوهات افتراضية وابتكار نشرات وبرامج إخبارية مصورة، وذلك بأقل الإمكانات وبوفرة عظيمة في الخيال، ويأتي ذلك بهدف بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.