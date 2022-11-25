الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق وتشميع 50 منشأة مخالفة بالغربية

غلق
غلق
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أعلنت محافظة الغربية، إغلاق وتشميع 50 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بقيادة رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، أنه تم إغلاق وتشميع 3 مقاه وكافيهات خلال 24 ساعة، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 17 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة سمنود، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وناشد محافظ الغربية أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

فيما أكد عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، أنه نجح بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمن في إغلاق وتشميع 3 مقاهٍ وكافيهات، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 18 شيشة، وكذلك إطفاء إضاءة 7 محلات تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

إغلاق وتشميع 50 منشأة مخالفة الاجراءات الاحترازية الحد من إنتشار فيروس كورونا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تطبيق الإجراءات الاحترازية رئيس مركز ومدينة كفرالزيات قرارات مجلس الوزراء مواعيد الغلق الجديدة

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