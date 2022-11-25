تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وذكر الميناء- في بيان اليوم الجمعة- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19877 طنا، تشمل 1250 طن رمل و10617 طن يوريا و8010 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44983 طنا، تشمل 16150 طن قمح و2131 طن أبلاكاش و4800 طن حديد و1050 طن رخام و8652 طن خردة و12000 طن ذرة و200 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 32 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 257 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 310 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 168587 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137019 طنا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3805 أطنان قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5136 شاحنة.